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"Extremely concerning!"

Derby Scandal! Child Throws Cup in Coach’s Face

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16.10.2026 23:24
Salzburg coach Christian Schaider spoke about the incident in an interview with “Krone.”
Salzburg coach Christian Schaider spoke about the incident in an interview with “Krone.”(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, Sportkrone.at)
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Von krone Sport

Chaos erupted after the second-division match between Wacker Innsbruck and Austria Salzburg! The visitors celebrated a 1-0 away victory in front of over 16,000 spectators at the sold-out Tivoli Stadium, but immediately after the final whistle, Salzburg coach Christian Schaider was struck in the face by a cup thrown by a child. The 49-year-old sustained a visible injury to his nose.

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On the field, Schaider had every reason to be happy. His team had “given it their all and dominated the game for long stretches,” the coach explained after the match. Christian Gebauer had scored the decisive goal in the 52nd minute, propelling the Violets to fourth place in the standings.

“That has no place on a soccer field”
However, the joy over the victory was marred by an unpleasant incident. As Schaider was high-fiving his players after the game, a child from the second row threw a cup at his face and then ran off.

A cut on his nose: Salzburg coach Christian Schaider was injured.
A cut on his nose: Salzburg coach Christian Schaider was injured.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, Sportkrone.at)

“Children need to be raised differently”
In an ORF interview, the Salzburg coach expressed his shock. “The atmosphere was great,” he noted at first, before voicing strong criticism: “We need to rethink things a bit in our society. When kids in the stadium throw a cup in the face of the visiting team’s coach, then something is wrong in our society. That has no place on a soccer field. Those kids need to be raised differently.”

The incident left the 49-year-old with a cut on his nose. “An undignified end to this game. It’s extremely concerning,” said Schaider.

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