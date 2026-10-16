Mehr Demokratie: Graz gibt Kindern eine Stimme

Zahlreiche Konzepte wurden eingereicht, aus denen ein Sieger hervorging: „Kinderpartizipa(k)tion im Stadtteil“ von Fratz Graz. Die Organisation setzt sich schon lange in Graz für Spiel- und Lebensräume von Kindern ein. Das Siegerkonzept sieht unter anderem Kinderversammlungen auf Stadtteil-Ebene vor und soll nächstes Jahr in Umsetzung gehen.