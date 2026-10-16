Even he found it too embarrassing
Trump Fires Spokesperson After Just One Week
After less than a week, U.S. President Donald Trump has fired his new press secretary, Katie Zacharia, according to the president’s advisors. Zacharia had come under pressure for making false statements on her resume and had drawn attention for making embarrassing remarks.
Zacharia had only been Trump’s press secretary since October 12, but on Friday, the U.S. president brought her tenure to an end, as reported by the U.S. network CNN. Trump had previously suggested that Zacharia resign. He reportedly advised her to “reconsider” whether she wanted to remain his press secretary. “Katie, do you need this? I don’t think you need this,” he is said to have told her.
Zacharia had come under pressure due to false statements on her resume. She had described herself as a lawyer, even though she had not provided proof of her license. In an interview with Fox News host Sean Hannity, she finally admitted to having failed the bar exam.
’sEmbarrassing Slip-UpHer start as press secretary was rocky; Zacharia’s first press conference ended after just a few minutes. She kept stumbling over her words and—when asked about her family—at one point referred to “my president” instead of “my husband.” “That’s a good one,” she joked afterward about the slip of the tongue.
Zacharias also caused a stir with a comment about sanitation facilities in China. She was speaking on the right-wing conservative station Real America’s Voice about the 2016 U.S. election. At the time, she said, everyone had been told that China was emerging as a rising power on the horizon. “How can China already be the next country on the horizon? They don’t even have decent toilets,” she continued.
Now even Donald Trump has apparently had enough. Although his new press secretary is considered ultra-conservative and loyal to him, he admitted, “Maybe this isn’t the right fit for her”—and fired her. It remains to be seen who will take her place.
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