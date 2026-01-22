Öl, Kohle und Gas haben noch immer die Nase vorne

Steigerung um zwölf Prozent

Auch beim Endenergieverbrauch kann Achleitner einen Rekordwert vermelden: 44,1 Prozent – „so viel wie nie zuvor“ – werden in Oberösterreich aus erneuerbarer Energie gedeckt. Das ist zwar eine Steigerung um zwölf Prozent seit 2018 – heißt aber im Umkehrschluss, dass fossile Energie mit 55,9 Prozent nach wie vor den Großteil am Energiemix ausmacht: Öl (28,5%), Gas (18%) und Kohle (9,4%).