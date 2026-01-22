Öl, Kohle und Gas haben noch immer die Nase vorne

Neueste Zahlen bezüglich Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie in OÖ zeigen: Es geht voran – laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner in Rekord-Manier. 44 Prozent des Endenergieverbrauchs kommen demnach aus erneuerbarer Energie – was bedeutet, dass nach wie vor fossile Träger den Großteil ausmachen.
Eine Rekordmeldung nach der anderen: 91 Prozent des Stromverbrauchs in Oberösterreich werden aus erneuerbaren Quellen gedeckt; mehr als 71 Prozent unserer Raumwärme kommen aus klimafreundlichen Energiequellen: Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) schreitet der Umstieg auf erneuerbare Energien „rasant“ voran.
Steigerung um zwölf Prozent
Auch beim Endenergieverbrauch kann Achleitner einen Rekordwert vermelden: 44,1 Prozent – „so viel wie nie zuvor“ – werden in Oberösterreich aus erneuerbarer Energie gedeckt. Das ist zwar eine Steigerung um zwölf Prozent seit 2018 – heißt aber im Umkehrschluss, dass fossile Energie mit 55,9 Prozent nach wie vor den Großteil am Energiemix ausmacht: Öl (28,5%), Gas (18%) und Kohle (9,4%).
Bezüglich eines immer wieder geforderten Windkraftausbaus – erst am Mittwoch wurde bekannt, dass im Kobernaußerwald nur neun statt der ursprünglich geplanten 18 Windräder gebaut werden – legt sich Achleitner nicht fest: „Wir bekennen uns zu einem Ausbau – überall dort, wo es sinnvoll und genehmigungsfähig ist.“ Laut Energieraumplanung seien zwei Drittel der Landesfläche potenziell für Windkraft geeignet.
Am 12. Jänner hält Markus Achleitner eine Pressekonferenz ab. Motto: „Aufwind für OÖ“; Inhalt: der Wirtschaftsstandort ist top. Am 13. Jänner vermeldet KTM die Streichung von 500 zusätzlichen Stellen.
Am 21. Jänner wird bekannt, dass beim Windkraftausbau weiter gebremst wird – tags darauf berichtet Achleitner in einer Pressekonferenz vom „rasanten Umstieg“ auf erneuerbare Energie. Die zeitliche Nähe mag in beiden Fällen Zufall sein – aber das Auseinanderklaffen von politischer Jubel-PR und der Realität ist der Glaubwürdigkeit des Wirtschaftslandesrats nur bedingt zuträglich.
