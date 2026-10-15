Auf 150 Wiener kommt lediglich ein Krankenhausbett

Nirgends in Österreich ist die Dichte an Medizinern so hoch wie in Wien: 14936 Ärztinnen und Ärzte arbeiten hier. Auf 137 Wiener kommt ein Arzt. Pro Kopf gibt es damit hier um ein Viertel Ärzte mehr als im landesweiten Durchschnitt. Die Sache hat allerdings einen Haken: Gerade die Wiener Spitzenmedizin verfälscht das Bild, denn hier sind fast drei Viertel aller Ärzte Fachmediziner und nur ein Viertel Allgemeinmediziner – sonst überall rund ein Drittel.