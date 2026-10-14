Bis zu 800 Euro Strafe für Sommerschul-Schwänzer

Wer nicht ausreichend Deutsch kann, muss im Sommer die Schulbank drücken. Wer unentschuldigt fehlt, riskiert bis zu 800 Euro Strafe! Bildungsminister Christoph Wiederkehr nimmt im krone.tv-Interview aber nicht nur die Kinder in die Pflicht, sondern auch deren Eltern. Sie sollen mehr vorlesen und die Sprachentwicklung ihrer Sprösslinge fördern. Denn für den Minister ist klar: „Die Kinder müssen Deutsch können, um so auch der Schule folgen zu können.“ Einen Urlaub in der Heimat während der verpflichtenden Sommerschule lässt er nicht gelten. Das und mehr sehen Sie im Video oben!