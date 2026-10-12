Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kammerspiele Linz

Sven-Eric Bechtolf zelebriert Thomas Bernhard

Oberösterreich
12.10.2026 15:00
Der Großindustrielle Herrenstein lebt mit zwei Angestellten in einem herrschaftlichen ...
Der Großindustrielle Herrenstein lebt mit zwei Angestellten in einem herrschaftlichen Appartement am Wiener Opernring – und er hasst Mitmenschen, Dummheit, Wien... eine Sternstunde für Sven-Eric Bechtolf (Mitte)(Bild: Petra Moser)
Porträt von Claudia Tröster
Von Claudia Tröster

Der einzigartige Schauspieler Sven-Eric Bechtolf begeisterte bei den Salzkammergut Festwochen als Herrenstein in Thomas Bernhards „Elisabeth II.“ Seit Sonntag ist die Erfolgsproduktion, die David Bösch inszenierte, in den Linzer Kammerspielen zu sehen. Ein Theaterfest!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Thomas Bernhard wie man ihn kennt und vielleicht auch liebt: Der Großindustrielle Herrenstein sitzt im Rollstuhl und hadert damit, dass ausgerechnet von seinem Balkon am Opernring aus viele (unsichtbare) Gäste, die Ankunft von Queen Elisabeth II. in Wien mitverfolgen wollen. 

Er ist besessen von dem Mantra „Die ganze Welt ist von Dummheit durchsetzt“ und er verschont niemanden. Der Wutbürger wettert zynisch gegen Familie, Bürgertum, Kirche, die Ewiggestrigen – vor allem im Salzkammergut – und auch gegen Kunst und Kultur. Trotz des Untertitels „Keine Komödie“ darf bei seinen Wuttiraden auch gelacht werden.

Nur sein Diener Richard, Haushälterin Fräulein Zallinger und Nachbar Dr. Guggenheim (herrlich resigniert: Christian Higer, Gunda Schanderer und Christian Taubenheim) machen sich gar nicht mehr die Mühe zu widersprechen. 

Brillant: Sven-Eric Bechtold als Herrenstein in Bernhards „Elisabeth II.“
Brillant: Sven-Eric Bechtold als Herrenstein in Bernhards „Elisabeth II.“(Bild: Petra Moser)
Lesen Sie auch:
Sven-Eric Bechtolf als Herrenstein im Rollstuhl, Christian Higer als Diener
Krone Plus Logo
Thomas Bernhard-Stück
Eine Sternstunde zwischen Hass und Befreiung
04.07.2026
Im Salzkammergut
Sven-Eric Bechtolf: „Wir haben alle Frakturen“
24.05.2026
Sommerhit 2027
„Mamma Mia!“: Musical live im Linzer Musiktheater
11.10.2026

Zum Theaterfest wird die Inszenierung des Linzer Schauspielchefs David Bösch (Bühne: Patrick Bannwart, Kostüme: Bianca Sarah Stummer) aber vor allem durch Hauptdarsteller Sven-Eric Bechtolf, der jedem einzelnen Satz Bernhards Gewicht verleiht, für kurze, berührende Momente sorgt und mit Stimmgewalt und Mimik in seinen Bann zieht. Wir haben über die gesamte Inszenierung bereits berichtet – siehe Links im Kasten. Ein grandioser Abend.

Laute Bravorufe beim langen Schlussapplaus! Eine Seltenheit am Linzer Landestheater. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
93.153 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
76.916 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
73.853 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2568 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1983 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1265 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Oberösterreich
Kammerspiele Linz
Sven-Eric Bechtolf zelebriert Thomas Bernhard
Frau an Ager erstochen
Sechs Wochen nach Mord ist Verdächtiger in Haft
Hat ihn abgelenkt
Motorradfahrer fuhr wegen Eichhörnchen in Graben
Aus für „Alter Ego“
Nach Pleite bangen 2400 Ticketkäufer um ihr Geld
Krone Plus Logo
„Evita“ in Bad Hall
Atemlos zwischen Glanz, Liebe, und Intrigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf