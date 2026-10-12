Sven-Eric Bechtolf zelebriert Thomas Bernhard

Zum Theaterfest wird die Inszenierung des Linzer Schauspielchefs David Bösch (Bühne: Patrick Bannwart, Kostüme: Bianca Sarah Stummer) aber vor allem durch Hauptdarsteller Sven-Eric Bechtolf, der jedem einzelnen Satz Bernhards Gewicht verleiht, für kurze, berührende Momente sorgt und mit Stimmgewalt und Mimik in seinen Bann zieht. Wir haben über die gesamte Inszenierung bereits berichtet – siehe Links im Kasten. Ein grandioser Abend.

Laute Bravorufe beim langen Schlussapplaus! Eine Seltenheit am Linzer Landestheater.