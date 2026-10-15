Witnesses Sought
Man Struck in the Face at an Event
Following an argument, a violent attack took place on August 1 in St. Lorenz am Mondsee (Upper Austria). A 54-year-old man from Lambach was punched in the face and seriously injured. There is still no trace of the perpetrators. Witnesses are now being sought.
On August 1, 2026, around 1 a.m., an incident occurred in St. Lorenz am Mondsee in the Achort area during an event, in which a 54-year-old man from Lambach is said to have been seriously injured in the face. According to his own account, three men aged around 50 got into a taxi in front of the bar, and an altercation ensued, during which the 54-year-old was injured by punches to the face. He was taken to the hospital by ambulance.
The police are asking these three men, the taxi driver, and any witnesses to contact the Mondsee Police Station at 0 59133 4167. Information will be treated confidentially upon request.
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