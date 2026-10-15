Man Struck in the Face at an Event

On August 1, 2026, around 1 a.m., an incident occurred in St. Lorenz am Mondsee in the Achort area during an event, in which a 54-year-old man from Lambach is said to have been seriously injured in the face. According to his own account, three men aged around 50 got into a taxi in front of the bar, and an altercation ensued, during which the 54-year-old was injured by punches to the face. He was taken to the hospital by ambulance.