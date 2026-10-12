Pächter für bekannte Alm über Innsbruck gesucht

Die traditionsreiche und bekannte Bodenstein Alm auf 1661 Metern Seehöhe soll ab 2027 in neue Hände übergeben werden. Die Stadt Innsbruck sucht einen Pächter, der den beliebten Almgastbetrieb weiterführen möchte. Interessierte können sich bis Ende Oktober melden.
Die Bodenstein Alm zählt zu den traditionsreichen Almen im Eigentum der Stadt Innsbruck und ist von Mai bis Oktober ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker.
„Sie steht für gelebte Almkultur, Gastfreundschaft und die besondere Verbindung unserer Stadt mit dem alpinen Raum. Deshalb suchen wir engagierte Menschen, die diesen besonderen Ort mit Begeisterung bewirtschaften möchten“, so Bürgermeister Johannes Anzengruber.
Langfristige Zusammenarbeit erwünscht
Gesucht werde ein Pächter, der Interesse an der Führung eines traditionellen Almgastbetriebs mitbringt und eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt. Ziel sei es, die Bodenstein Alm „auch künftig als attraktives Ausflugsziel und Ort gelebter Almkultur zu erhalten.“
Interessierte haben bis Ende Oktober Zeit
Wer sich für die Bewirtschaftung der Bodenstein Alm interessiert, könne bis spätestens 31. Oktober eine Interessensbekundung an das Amt für Wald und Natur der Stadt Innsbruck übermitteln.
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