Significant Damage
Large Tree Fell on a House and Carport
Fire departments from Attnang and Puchheim in Upper Austria were dispatched on Friday to handle a “tree-related incident.” A large tree had fallen, crashing into an adjacent house and carport. Fortunately, no one was injured.
On Friday afternoon, the fire department was called to an unusual incident in the Attnang-Puchheim area. For reasons that remain unclear, a large tree had fallen on a hillside. It pulled another tree—root and all—down with it before both crashed into a single-family home and its carport.
Severe Damage
The house’s roof was severely damaged, the carport was demolished, and a car parked inside was also damaged. Firefighters from Attnang and Puchheim spent nearly four hours clearing away branches and foliage. A crane was needed to remove the tree trunk. Fortunately, no one was injured.
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