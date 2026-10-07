Jennersdorf: Spatenstich für Mehrzweckhalle

Mehr als 500 Sitzplätze

Rund 11,2 Millionen Euro werden investiert, den Großteil davon übernimmt das Land. Auf 3750 Quadratmetern Nutzfläche sind künftig mehr als 500 Sitz- und 300 Stehplätze vorgesehen. Den späteren Betrieb übernimmt die Stadtgemeinde. Stillstehen soll die Halle freilich möglichst selten. Die Fidas Volleys können dort ihre Meisterschaftsspiele in der 2. Bundesliga austragen, Judo Jennersdorf bekommt einen eigenen Mehrzweckraum. Dazu kommen Schul- und Breitensport, Maturabälle, Kultur und andere Veranstaltungen.