Auto krachte gegen Baum: Zwei 17-Jährige verletzt

Ein missglücktes Überholmanöver führte Sonntagnachmittag in Sinabelkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Autolenker gegen einen Baum prallte. Der 17-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen, sein gleichaltriger Beifahrer wurde ebenfalls verletzt.
Ein 17-jähriger Oststeirer dürfte Sonntagnachmittag in Frösau (Gemeinde Sinabelkirchen) bei einem Überholmanöver mit seinem Auto auf das Bankett geraten und von der Straße abgekommen sein. Der Pkw prallte frontal gegen einen Baum und wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.
Der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich laut Polizei selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 17-jährige Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie Graz geflogen. Der Beifahrer wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Abklärung ebenfalls in die Kinderchirurgie gebracht.
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