Auto krachte gegen Baum: Zwei 17-Jährige verletzt

Der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich laut Polizei selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 17-jährige Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie Graz geflogen. Der Beifahrer wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Abklärung ebenfalls in die Kinderchirurgie gebracht.