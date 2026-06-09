Pkw-Lenker prallte gegen Mauer: Auto Totalschaden

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Dienstag in Hall in Tirol. Ein junger Lenker (18) prallte mit seinem Pkw gegen eine Hausmauer, seine Beifahrerin (15) wurde verletzt. Der Probescheinbesitzer war alkoholisiert.
Der 18-jährige Türke war mit seinem Pkw auf der Innsbrucker Straße im Gemeindegebiet von Hall in Tirol unterwegs. Gegen 2.35 Uhr kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer.
Das Auto kam im Anschluss auf der Nebenfahrbahn zum Stillstand. Die 15-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall erhebliche Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden.
Lenker war alkoholisiert, Schein futsch
Der junge Lenker dürfte zuvor zu tief ins Glas geschaut haben. Ein Alkotest verlief positiv. Ihm wurde sein Probeführerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.
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