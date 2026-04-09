It's about honor and money
Weißmann vs. ORF: This is the amount the former director general is suing for
“Compared to that, the lavish pension of charity chief Pius Strobl is child’s play”—that’s how an ORF insider sums up the impending lawsuit filed by Director General Roland Weißmann for loss of earnings and damage to his reputation following his dismissal. In an interview with “Krone,” a labor law expert gives the disgraced ex-boss good odds in the legal tug-of-war against the media conglomerate. We would all end up footing the bill with our mandatory fees.
The ORF continues to be in turmoil. Surprisingly, even on the in-house radio stations Ö1 and Ö3, criticism is being voiced regarding the dismissal—and thus, indirectly, regarding the new management’s approach. There, the renowned labor law expert Katharina Körber-Risak is quoted as saying that the appearance of improper conduct arose solely due to “the Board of Trustees’ premature publication of completely unverified allegations.”
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