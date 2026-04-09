Weißmann vs. ORF: This is the amount the former director general is suing for

“Compared to that, the lavish pension of charity chief Pius Strobl is child’s play”—that’s how an ORF insider sums up the impending lawsuit filed by Director General Roland Weißmann for loss of earnings and damage to his reputation following his dismissal. In an interview with “Krone,” a labor law expert gives the disgraced ex-boss good odds in the legal tug-of-war against the media conglomerate. We would all end up footing the bill with our mandatory fees.