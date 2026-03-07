That's what it costs us
Conscription would cost the budget billions
The true costs of extending conscription are likely to be higher than previously assumed. The total burden would be significantly higher than the reported €600 million per year! The "Krone" newspaper has done the math and analyzed the situation with an expert.
The debate about conscription in Austria is heating up – and this time it's not just about security policy arguments or the confusion surrounding a referendum, but the naked truth about the costs. According to model calculations by the "Krone," an extension of basic military service—for example, an extension from six to eight months plus more intensive militia exercises—would not only directly impact the state budget by up to 600 million euros per year.
