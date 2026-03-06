Wolff in an interview:
“This is a whole new dimension of racing.”
The 2026 Formula 1 season kicks off on Sunday morning in Melbourne, Australia. Mercedes team boss Toto Wolff answered questions in a major interview ahead of the race. Why he doesn't see his drivers as favorites and why no team knows where it stands at the moment. Plus: Why things are looking very bleak for Aston Martin.
"Krone": Toto, the excitement is building. Before the start of the season, there was wild speculation everywhere that Mercedes was the clear number one. What is the team boss's analysis?
