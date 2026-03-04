ÖFB-Ladies mit Fehlstart ++ Saison-Aus für Feller

Die ÖFB-Frauen kassieren zum Auftakt der WM-Qualifikation eine Niederlage, Manuel Feller beendet vorzeitig die Saison und Jakob Pöltl verliert mit den Raptors das vierte Heimspiel in Serie – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 4. März.