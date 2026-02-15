Vorteilswelt
Burglar shot dead

The shooter’s false trail at the Gnigl crime scene

15.02.2026 06:30
The bloody deed took place here in this garden.
The bloody deed took place here in this garden.
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

In July 2025, a 66-year-old man from Salzburg shot and killed a burglar who was running away in his garden in the Gnigl district. Now the public prosecutor's office has charged him with murder. Details raise the question: Did the murder suspect also lay false trails?

From a distance of 9.15 meters, the bullet hit the Hungarian burglar (31) in the garden of the detached house and penetrated the back of his head. It was the last shot fired by the Salzburg homeowner on July 31, 2025—a targeted fatal shot from a kneeling position, fired from the sports shooter's 9mm pistol. Because he wanted to hit the shoulder, as he stated in his testimony.

