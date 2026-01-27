„Gemeinsam statt einsam“: Aktiver Seniorenbund

Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ lud der Lavanttaler Seniorenbund-Bezirksobmann Albert Wutscher zum Neujahrsempfang in die „Apfelschenke Pauliwirt“ in St. Georgen. „Besonders stolz bin ich auf unsere Smartphone-Stammtische, auf Vorträge sowie die Teilnahme an der Bundeswallfahrt des Österreichischen Seniorenbundes in Friesach“, blickte Wutscher auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Neues Motto für 2026

Begrüßt wurden unter anderem Landesobfrau und Nationalrätin Elisabeth Scheucher-Pichler, Nationalrat Johann Weber, Gemeindevorstand Günter Wutscher sowie Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Karl Markut. Das Jahr 2026 steht übrigens unter dem Motto „Fit und g’sund mit dem Kärntner Seniorenbund“.