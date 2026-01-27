„Gemeinsam statt einsam“: Aktiver Seniorenbund

Der Lavanttaler Seniorenbund blickte beim Neujahrsempfang in St. Georgen auf ein aktives Jahr zurück und stellte die Schwerpunkte für 2026 vor – es wird „Fit und g’sund“!
Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ lud der Lavanttaler Seniorenbund-Bezirksobmann Albert Wutscher zum Neujahrsempfang in die „Apfelschenke Pauliwirt“ in St. Georgen. „Besonders stolz bin ich auf unsere Smartphone-Stammtische, auf Vorträge sowie die Teilnahme an der Bundeswallfahrt des Österreichischen Seniorenbundes in Friesach“, blickte Wutscher auf ein ereignisreiches Jahr zurück.
Neues Motto für 2026
Begrüßt wurden unter anderem Landesobfrau und Nationalrätin Elisabeth Scheucher-Pichler, Nationalrat Johann Weber, Gemeindevorstand Günter Wutscher sowie Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Karl Markut. Das Jahr 2026 steht übrigens unter dem Motto „Fit und g’sund mit dem Kärntner Seniorenbund“.
Zwei Veranstaltungen der Bezirksgruppe sowie zahlreiche Aktivitäten in den einzelnen Ortsgruppen sind heuer geplant. „Neue Gesichter sind bei uns jederzeit willkommen“, lädt Albert Wutscher ein.
