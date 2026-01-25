Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langlauf

Vermeulen strauchelt im letzten Rennen vor Olympia

Wintersport
25.01.2026 15:23
Mika Vermeulen strauchelte auch im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen.
Mika Vermeulen strauchelte auch im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Langläufer Mika Vermeulen hat bei der Olympia-Generalprobe nicht überzeugen können. Der zuletzt auch schon in Oberhof abgeschlagene Steirer landete am Sonntag in Goms im Weltcup-Massenstart über 20 km in der klassischen Technik nur auf Rang 26. 

0 Kommentare

Den Sieg sicherte sich erwartungsgemäß Johannes Hösflot Kläbo, der vor sechs norwegischen Teamkollegen triumphierte. Im überraschend von der Finnin Johanna Matintalo gewonnenen Frauenrennen war keine Österreicherin am Start.

Guter Start in die Saison
Vermeulen war mit einem Podestplatz stark in den Olympia-Winter gestartet, fiel dann aber um Weihnachten mit einem Infekt aus und verpasste die Tour de Ski. Nach einmonatiger Pause stieg er vergangenes Wochenende in Oberhof mit einem enttäuschenden 46. Platz über 10 km wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Auch in Goms lief es für den Ramsauer nicht nach Wunsch, vor der Rennhälfte verlor er endgültig den Anschluss an die Spitzenplätze. Im Ziel betrug sein Rückstand auf die Podestränge über zwei Minuten. Seinen ersten Einsatz bei den Winterspielen in Italien wird Vermeulen am 8. Februar im Skiathlon haben.

Johanna Matintalo (mitte) feierte ihren ersten Weltcuperfolg.
Johanna Matintalo (mitte) feierte ihren ersten Weltcuperfolg.(Bild: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Matintalo feiert ersten Weltcuperfolg
Bei den Frauen setzte sich in der Schweiz die 29-jährige Johanna Matintalo im Zielsprint 0,9 Sekunden vor Jessie Diggins (USA) und 1,7 vor Astrid Oeyre Slind (NOR) durch und feierte ihren ersten Weltcuperfolg. Die österreichische Olympiamedaillenanwärterin Teresa Stadlober setzte in der Schweiz wie geplant aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
234.761 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
201.831 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
134.203 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Wintersport
Langlauf
Vermeulen strauchelt im letzten Rennen vor Olympia
Rodeln
Alpin-EM brachte zwei zweite Plätze für Österreich
Emotionaler Kitz-Sieg
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
Skibergsteigen
Verbnjak und Dreier im Vertical am Weltcup-Podest
„Pechvogel der Saison“
Nach Babyglück folgt Erfolgserlebnis in Kitzbühel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf