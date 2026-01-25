Vermeulen strauchelt im letzten Rennen vor Olympia

Guter Start in die Saison

Vermeulen war mit einem Podestplatz stark in den Olympia-Winter gestartet, fiel dann aber um Weihnachten mit einem Infekt aus und verpasste die Tour de Ski. Nach einmonatiger Pause stieg er vergangenes Wochenende in Oberhof mit einem enttäuschenden 46. Platz über 10 km wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Auch in Goms lief es für den Ramsauer nicht nach Wunsch, vor der Rennhälfte verlor er endgültig den Anschluss an die Spitzenplätze. Im Ziel betrug sein Rückstand auf die Podestränge über zwei Minuten. Seinen ersten Einsatz bei den Winterspielen in Italien wird Vermeulen am 8. Februar im Skiathlon haben.