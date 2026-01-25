6,000 patients per day
“Hospital tourists” from abroad cost billions
Overcrowded hospitals, endless waiting times for surgery for local patients, two-tier healthcare between doctors working for the public health insurance system and those working for private insurance companies – the heated debate about our ailing healthcare system has now been reignited by the figure of 22 million (!) treatments within ten years for refugees and immigrants, who in many cases have not paid a cent into the system. The "Krone" newspaper has the full list.
Our healthcare system is ailing. With up to nine weeks' waiting time between appointments with panel doctors and (privately paid) doctors of choice, two-tier medicine has long been a reality. Added to this is the fierce political debate in eastern Austria about guest patients.
