„Müssen nichts riskieren!“ Kitz-Abfahrt entschärft

„Dazu kommt, dass wir heuer etwas schneller unterwegs sind, weil wir einen schnellen Schnee haben. Das heißt, wir kommen mit rund 105 km/h im Schnitt aus dem Gschöss raus. Deshalb würde der Sprung im Renntempo zu weit gehen. Wir haben den Sprung jetzt mit der Motorsäge abgerundet“, so der Südtiroler. Konkret geht es dabei um 1,5 Grad Gefälle.