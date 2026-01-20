Brignone bei Comeback: „Habe vergessen zu atmen“

Im oberen Teil mischten sich noch vereinzelte Fehler in den Lauf, ehe Brignone immer mehr in den Rhythmus fand und schließlich mit einem Rückstand von 1,18 Sekunden auf die Führende Sara Hector im Ziel abschwang. „Ich bin sehr zufrieden, aber es war nicht so einfach. Am Start war ich sehr fokussiert, aber gestresst. Ich habe vergessen zu atmen, dann wurde es besser“, meinte die Gesamtweltcupsiegerin vom Vorjahr gegenüber dem ORF.