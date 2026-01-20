Vorteilswelt
Weltmeisterin zurück

Brignone bei Comeback: „Habe vergessen zu atmen“

Ski Alpin
20.01.2026 11:36
Federica Brignone bei ihrem Weltcup-Comeback
Federica Brignone bei ihrem Weltcup-Comeback(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Comeback geglückt! Mit einem soliden Lauf hat sich Federica Brignone am Kronplatz nach ihrer Verletzung zurückgemeldet. Mit ihrer Fahrt im ersten Durchgang war die Riesenslalom-Weltmeisterin sehr zufrieden – wenngleich Nervöstität mitgespielt habe. „Ich habe am Start vergessen zu atmen“, so die Italienerin. 

Im oberen Teil mischten sich noch vereinzelte Fehler in den Lauf, ehe Brignone immer mehr in den Rhythmus fand und schließlich mit einem Rückstand von 1,18 Sekunden auf die Führende Sara Hector im Ziel abschwang. „Ich bin sehr zufrieden, aber es war nicht so einfach. Am Start war ich sehr fokussiert, aber gestresst. Ich habe vergessen zu atmen, dann wurde es besser“, meinte die Gesamtweltcupsiegerin vom Vorjahr gegenüber dem ORF.

Federica Brignone
Federica Brignone(Bild: AP/Marco Trovati)

Für Brignone war es das erste Rennen seit ihrer Verletzung, die 35-Jährige hatte sich am 3. April bei einem Sturz bei den italienischen Ski-Meisterschaften in Val di Fassa eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss zugezogen.

