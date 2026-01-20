„Das war sicher der wichtigste Sieg meines Lebens“

Auch Hannes Reichelt weiß, was Kitzbühel bedeutet. Sein Abfahrtssieg 2014 kam unter besonderen Umständen zustande, er gewann die Streif mit Rückenschmerzen. „Ins Krankenhaus kam ich mit der Annahme, dass es nicht so schlimm sein würde. Als ich dann keine Sportfreigabe bekommen habe, ist mein Sportlerleben zusammengebrochen. An meinem Höhepunkt hat es mich komplett runtergehaut. Dann habe ich aber auch erst gemerkt, was das alles ausgelöst hat, wie ich das in Kitzbühel mit Rückenproblemen gemacht habe“, erzählt Reichelt. „Ein Sieg hier verändert dein Leben!“