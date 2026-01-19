Betrunkener Lkw-Fahrer krachte in Leitschiene

„Ein Sattelzug streifte auf der Villacher Straße in Feldkirchen eine dortige Leitschiene“, berichtet die Polizei. „Dabei wurde der gesamte hintere Unterfahrschutz des Sattelanhängers abgerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen.“ Unbeeindruckt von dem Unfall setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, beging damit Fahrerflucht.