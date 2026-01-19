Betrunkener Lkw-Fahrer krachte in Leitschiene

Unter schwerem Alkoholeinfluss war ein ungarischer Lkw-Fahrer am Montagvormittag in Feldkirchen mit seinem Sattelzug unterwegs. Dabei kam er leicht von der Fahrbahn ab und krachte in eine Leitschiene.
Schon um 10 Uhr vormittags war ein ungarischer Lkw-Fahrer am Montag schwerst betrunken. Das Problem? Er saß am Steuer eines tonnenschweren Sattelzugs und fuhr damit durch Feldkirchen in Richtung Ossiach.
„Ein Sattelzug streifte auf der Villacher Straße in Feldkirchen eine dortige Leitschiene“, berichtet die Polizei. „Dabei wurde der gesamte hintere Unterfahrschutz des Sattelanhängers abgerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen.“ Unbeeindruckt von dem Unfall setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, beging damit Fahrerflucht.
„Nach einer rund einstündigen Fahndung konnte er jedoch in Feldkirchen ausgeforscht werden“, so die Polizei. „Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.“ Der Ungar musste seinen Schein gleich an Ort und Stelle abgeben.
