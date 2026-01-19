"N" stands for ...
Controversy over “racist wall art” in elementary school
A questionable image in a Carinthian school is currently the topic of conversation. A person who appears to be dark-skinned and of African origin is depicted on a wall, next to the letter "N." However, the municipality and school do not yet see any need for action.
The frescoes by artist Mels-Colloredo cover an entire wall in the St. Thomas elementary school in the municipality of Magdalensberg. The artwork was painted in the school's break room in 1969, immortalizing the entire alphabet. The artist drew graphics that he thought were appropriate alongside the letters.
