NATO-Zölle: Kommt der Handelskonflikt?

Jetzt rücken mögliche NATO-Zölle verstärkt in den Fokus der internationalen Politik: Wachsende wirtschaftliche Spannungen und unterschiedliche sicherheitspolitische Interessen sorgen für Unruhe innerhalb des Bündnisses. Handelsmaßnahmen könnten dabei nicht nur wirtschaftliche Folgen haben, sondern auch die politische Geschlossenheit der NATO auf die Probe stellen. Steht das Verteidigungsbündnis vor einem neuen Handelskonflikt oder gelingt es, wirtschaftliche Differenzen diplomatisch zu entschärfen?