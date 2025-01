Von der Streif über Wien ins „Team Odermatt“

Viel Zeit für Party und Erholung blieb dem 22-Jährigen aber nicht. Denn noch am Sonntag ging es schon wieder zurück nach Wien, wo er seit Herbst an der Technischen Universität Maschinenbau studiert. „Am Montag stand eine Prüfung in Technischem Zeichnen an, am Dienstag wartet noch eine in Fertigungstechnik“, erzählt Kilian, der mit seiner Performance auf der Hahnenkammabfahrt sehr zufrieden war.