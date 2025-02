Schweizer WM-Frisöre hatten Gnade mit Österreicher

Die Schweizer Skiherren sind bei der Weltmeisterschaft in Saalbach bislang das Maß aller Dinge. Nachdem Marco Odermatt am Freitag Gold im Super-G mit einem Traumlauf und einer Sekunde Vorsprung fixieren konnte, legten Franjo von Allmen und Alexis Monney am Sonntag mit Gold und Bronze in der Abfahrt nach.