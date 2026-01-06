Sie ringen um Chefsessel der Künstlerstadt Gmünd

Landwirt will Stadtchef werden

Bei der ÖVP will es Markus Schiffer (46), Landwirt und Maschinenbautechniker, wissen. Der Gmünder ist seit der letzten Periode in der Gemeindepolitik tätig. „Handlungsbedarf sehe ich vor allem in der internen Kommunikation“. Eines seiner Herzensanliegen: „Ich will betreutes Wohnen direkt in der Stadt ermöglichen. Das Angebot habe ich in einer Stadt in Tirol gesehen und das hat mich fasziniert“, setzt er zudem auf Wohnbau und Jugendprojekte.