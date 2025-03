Warum Astronauten im All extrem zu altern scheinen

NASA empfiehlt 2,5 Stunden Sport im All

Zudem verlieren sie schnell an Muskelmasse, da sie ihre Beine, die Wirbelsäule etc. in der Schwerelosigkeit nicht zum Abstützen benutzen. So erhöht sich die Gefahr, dass Knochen brüchig werden. Laut NASA sollen Astronauten pro Tag mindestens 2,5 Stunden Sport treiben, um Muskel- und Knochenschwund vorzubeugen und die körperliche Kraft, die schnell abbaut, so besser – und länger – zu erhalten.