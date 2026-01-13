Was bedeutet das Alonso-Beben für David Alaba?

Real Madrid hat am Montag Trainer Xabi Alonso gefeuert und damit die sportliche Situation auf den Kopf gestellt. Ein neuer Trainer bedeutet auch, dass jeder Spieler sich neu beweisen muss. Für ÖFB-Legionär David Alaba eine gute Nachricht. Nachdem er unter Alonso keine Rolle gespielt hatte, könnte er nun zeigen, wie wichtig er für das Team nach wie vor sein kann.