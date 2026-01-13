Vorteilswelt
Neue Chance bei Real!

Was bedeutet das Alonso-Beben für David Alaba?

Fußball International
13.01.2026 10:14
Bekommt David Alaba nun doch eine Chance, sich nochmal bei Real Madrid zu beweisen?
Bekommt David Alaba nun doch eine Chance, sich nochmal bei Real Madrid zu beweisen?

Real Madrid hat am Montag Trainer Xabi Alonso gefeuert und damit die sportliche Situation auf den Kopf gestellt. Ein neuer Trainer bedeutet auch, dass jeder Spieler sich neu beweisen muss. Für ÖFB-Legionär David Alaba eine gute Nachricht. Nachdem er unter Alonso keine Rolle gespielt hatte, könnte er nun zeigen, wie wichtig er für das Team nach wie vor sein kann. 

Es war ein wichtiger Schritt für den ÖFB-Kapitän: Am Sonntagabend beim Finale des Supercups zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (2:3) hat Alaba in der 76. Spielminute sein Comeback gegeben. Seit dem 19. Oktober 2025 hatte der Routinier kein Pflichtspiel mehr für Real bestritten.

Doch auch nach der überstandenen Muskelverletzung hätte Alaba in den Plänen von Trainer Xabi Alonso keine Rolle mehr gespielt. Sein im Sommer auslaufender Vertrag sollte nicht mehr verlängert werden, Real wäre wohl auch einem Wechsel im Winter nicht abgeneigt gewesen. 

Transfer oder neue Chance?
Seit Montag ist Alonso bei Real aber schon wieder Geschichte. Die Madrilenen haben sich vom Ex-Kicker getrennt und damit auch bei Alaba neue Hoffnungen genährt. Unter Nachfolger Alvaro Arbeloa möchte sich der Österreicher nun aufdrängen. Denn angesichts der anstehenden WM im Sommer braucht Alaba dringend mehr Spielpraxis.

Die ersten Tage mit dem neuen Trainer werden deshalb wohl essenziell. Eine Verlängerung bei Real erscheint aber weiterhin – angesichts der Verletzungshistorie und des kolportierten Gehalts – unrealistisch. Deshalb ist auch ein Winter-Transfer weiterhin nicht ausgeschlossen. Falls sich für Alaba unter Arbeloa aber eine faire Chance für die Rückrunde eröffnet, dürfte er diese aber ergreifen.  

