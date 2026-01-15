Kärnten fördert Sanierungen statt Neubauten

Fast 50 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner leben in Eigenheimen. Weitere zehn Prozent verfügen über Wohnungseigentum; und bei den Mietwohnungen sind zwei Drittel „gemeinnützig“. So ist die Wohnsituation im Land. Und noch weitere Zahlen: In Kärnten werden exakt 164.207 Wohngebäude gezählt, 118.000 davon sind Einfamilienhäuser. Was auffällt: 57 Prozent der Gebäude wurden schon vor 1980 errichtet, 43 Prozent vor 1970, ein Sechstel sogar vor 1944. Es ist also von Sanierungsbedarf auszugehen.