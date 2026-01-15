Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnlage in Kärnten

Kärnten fördert Sanierungen statt Neubauten

Kärnten
15.01.2026 08:00
Wohnen ist für viele teuer; aber es gibt gute Fördermöglichkeiten. Und es muss ja nicht immer ...
Wohnen ist für viele teuer; aber es gibt gute Fördermöglichkeiten. Und es muss ja nicht immer ein Neubau sein.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Hannes Mößlacher
Von Hannes Mößlacher

60 Prozent im Eigentum, doch mehr als die Hälfte der Häuser sind alt. Das Land will jetzt einmal mehr Sanierungen fördern statt Neubauten. Und hat neue Richtlinien aufgelegt.

0 Kommentare

Fast 50 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner leben in Eigenheimen. Weitere zehn Prozent verfügen über Wohnungseigentum; und bei den Mietwohnungen sind zwei Drittel „gemeinnützig“. So ist die Wohnsituation im Land. Und noch weitere Zahlen: In Kärnten werden exakt 164.207 Wohngebäude gezählt, 118.000 davon sind Einfamilienhäuser. Was auffällt: 57 Prozent der Gebäude wurden schon vor 1980 errichtet, 43 Prozent vor 1970, ein Sechstel sogar vor 1944. Es ist also von Sanierungsbedarf auszugehen.

Neue Sanierungsrichtlinien
Soweit die Fakten, die das Land nun veranlassten, neue Anreize zu schaffen, um Neubauten einzubremsen. „Wir bauen zu viel, sanieren zu wenig“, konstatiert die zuständige Referentin LH-Stv. Gaby Schaunig und ist sich sicher, dass die neuen, seit Jahresbeginn geltenden Sanierungsrichtlinien Wirkung zeigen werden.

Es geht um fünf Förderungen, die nun klarer und leichter erreichbar sind:

  • Sanierungsmaßnahmen zur Einsparung von Energie

  • Förderungen von energieeffizienter Haustechnik
  • Förderung von Maßnahmen zu Barrierefreiheit
  • Förderung des Kaufs von Altobjekten, und
  • Austausch von fossilen Heizanlagen.

Die Förderungen sind nun übrigens kombinierbar und können auch in Staffeln umgesetzt werden.

Basis für die Sanierungsförderung ist ein „Kärntner Sanierungs-Euro“: ein Euro pro Quadratmeter pro jährlich eingesparter Kilowattstunde. Berechnet wird mittels Energieausweis. Extrageld gibt’s noch, wenn ein besonders guter Energiewert erreicht wird oder das Haus unter Denkmalschutz steht.

Sanierung von großen Häusern
Und es gibt auch die Möglichkeit, Häuser zu sanieren, die mehr als eine Wohneinheit haben. Viele Ältere bewohnen nämlich für sie eigentlich zu große Objekte, die teilbar wären; was Kostendruck nimmt und Wohnraum für Jüngere schafft.

Zitat Icon

Viele Häuser werden in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Da ist Sanierung das beste Konzept für die Zukunft. Sonst wird Kärnten zubetoniert.

LH-Stv. Gaby Schaunig

Bild: Helge Bauer

Apropos Sanierung großer Gebäude: Hier ist das Projekt „Essl“ in Hermagor für Gaby Schaunig ein Paradebeispiel. Ein Bestandsobjekt wird in der Grundstruktur belassen, aber hergerichtet und dort leistbarer Wohnraum geschaffen. Übrigens: Alle Informationen und die Möglichkeiten zum Einreichen finden sich auf www.ktn.gv.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
438.869 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
171.268 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
167.247 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Mehr Kärnten
Wohnlage in Kärnten
Kärnten fördert Sanierungen statt Neubauten
Masten waren zerstört
Neue Stromleitung nach Flammeninferno in Osttirol
Krone Plus Logo
Land oder Aktionäre
Wer bei der Kelag wirklich etwas zu sagen hat
Punkten mit Qualität
Kärntens Campingplätze sind europaweit beliebt
Streifen & Helikopter
Große Alarmfahndung nach Einbrecher in Villach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf