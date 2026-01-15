Kärntner ÖSV-Hoffnung will in Tarvis nachlegen

ÖSV-Hoffnung Carmen Spielberger sammelte am vergangenen Wochenende erstmals Weltcup-Punkte. Bei den Speedbewerben in Tarvis will sie nun nachlegen. Dafür hat die Guttaringerin jede Menge Unterstützung aus der Heimat.
Zauchensee und die Kärntner Speedfahrerinnen – das passt! Vergangene Saison triumphierte die Arriacherin Nadine Fest dort in beiden Europacup-Abfahrten und im Super-G. Die Guttaringerin Carmen Spielberger wurde in den beiden Abfahrten Zweite und Dritte.
Erstmals Weltcup-Punkte gesammelt
Heuer klappte es dort im Weltcup auch: Fest fuhr als 24. zu ihrem besten Saisonergebnis, Spielberger sammelte mit Platz 28 erstmals in ihrer Karriere Weltcup-Punkte. „Richtig cool! Wetterbedingt ging es ja vom Europacup-Start los, daher kannte ich die Strecke“, freut es Spielberger.
Jede Menge Fans in Tarvis und Zauchensee
Die 22-Jährige hatte beim Heim-Rennen jede Menge Unterstützung. „Es waren sicher 100 Leute vor Ort – Freunde und Familie. Sie haben sogar einen Fanklub gegründet, waren mit zwei Bussen in Zauchensee. In Tarvis werden es diese Woche mehr sein, da ist der Weg ja noch kürzer“, grinst Spielberger.
Kärntner Präsident auf der Piste
Auch für die Kärntner Helfer! Die Skiklubs in Grenznähe zu Tarvis stellen für die Rennen Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G) rund 20 Rutscher. Beim ersten Training am Donnerstag ist Kärntens Skiverbands-Präsident Dieter Mörtl ebenso auf der Piste: „Es wird echt spannend – die Strecke in Tarvis ist für die Damen sehr anspruchsvoll.“
