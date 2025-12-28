Silvester: Wiener geben 80 Euro pro Kopf aus

66 Prozent der Wiener feiern den Jahreswechsel, besagt eine Studie der KMU Forschung Austria. Jeder gibt im Schnitt 80 Euro pro Person aus. Auf der Einkaufsliste stehen in erster Linie Lebensmittel, Getränke (Bier, Wein und Säfte) gefolgt von Glücksbringern, Knabbereien und kleinen Geschenken für die Liebsten. Im Vorjahr saß das Geld bei den Wienern noch wesentlich lockerer. Die Pro-Kopf-Ausgaben lagen 2024 vor Silvester bei durchschnittlich 139 Euro.