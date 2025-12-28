Vorteilswelt
Handelsprognose

Silvester: Wiener geben 80 Euro pro Kopf aus

Wien
28.12.2025 15:55
(Bild: maho - stock.adobe.com)

Lebensmittel, Glücksbringer und Knabbereien stehen auf der Einkaufsliste der Wiener vor dem Jahreswechsel. Hochbetrieb herrscht besonders im Lebensmittelhandel und in den Vinotheken.

66 Prozent der Wiener feiern den Jahreswechsel, besagt eine Studie der KMU Forschung Austria. Jeder gibt im Schnitt 80 Euro pro Person aus. Auf der Einkaufsliste stehen in erster Linie Lebensmittel, Getränke (Bier, Wein und Säfte) gefolgt von Glücksbringern, Knabbereien und kleinen Geschenken für die Liebsten. Im Vorjahr saß das Geld bei den Wienern noch wesentlich lockerer. Die Pro-Kopf-Ausgaben lagen 2024 vor Silvester bei durchschnittlich 139 Euro.

Wiens Handelsobfrau Margarete Gumprecht
(Bild: Klemens Groh/KRONEN ZEITUNG)

Zwischen Stefanitag und Silvester Schub im Wiener Handel
Jeder fünfte will sich Feuerwerkskörper besorgen, 15 Prozent legen sich ein neues Outfit zu. „Die Tage zwischen dem Stefanitag und Silvester sorgen für einen spürbaren Schub im Wiener Handel. Neben den Ausgaben für die Feierlichkeiten erwarten die Händler Umsätze, die durch das Einlösen von Gutscheinen und Geldgeschenken entstehen“, so Handelsobfrau Margarete Gumprecht.

Zum Jahreswechsel werden meist Gulasch, kalte Speisen, Lachs oder Käse- und Schokofondue gereicht. Die Mehrheit hat gute Vorsätze für 2026: 54 Prozent möchten gesünder leben. 37 Prozent wollen mehr Zeit für sich nehmen. Jeder Fünfte denkt über einen Jobwechsel nach, 25 Prozent möchten weniger Zeit in sozialen Medien verbringen.

Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
krone.at
krone.at
