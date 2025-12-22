"Confession" in therapy?
Accident driver now under investigation for murder
This is a very unusual case. In October last year, a 22-year-old from Alberndorf caused a serious accident in Haselgraben, crashing into oncoming traffic. A man from Linz (58) died and the boy was convicted of involuntary manslaughter. But now he is being investigated for murder.
Shortly after three o'clock on October 21 - it was a Monday - the B 126 in the Hochbuchedt area at the start of an overtaking lane had become a deadly stretch of road: A then 22-year-old from Alberndorf had been driving his Skoda from Linz towards Bad Leonfelden, the man from Linz (58) had been driving in the direction of Linz. A woman from Linz (34) was in the passenger seat. Then there was a head-on collision.
