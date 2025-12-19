Austria Wien: The dark red figures of the Violets

In the summer of 2025, the heavily indebted city of Vienna rescued one of its two most important soccer clubs. With the takeover of the stadium in Favoriten, FK Austria Wien received 40.6 million euros and the Violets were finally able to breathe again. This was also thanks to a debt cut at the banks, which was another important building block on the way to the desired economic recovery. Sustainable restructuring is still a long way off - at least according to an analysis of the annual financial statements of the operating FK Austria Wien AG.