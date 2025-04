Daran starb Schauspielerin Michelle Trachtenberg

Wie berichtet, war Trachtenberg am 26. Februar tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden. Sie feierte Anfang der 2000er-Jahre mit der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ ihren Durchbruch. Später war sie beispielsweise in „Gossip Girl“ als hinterhältige Georgina Sparks zu sehen.