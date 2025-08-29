Spanien-Stürmer für Glasner – folgt Baumgartner?

Von Kontakt zwischen Crystal Palace und Leipzig berichtete am Freitag auch Sky-Transferreporter Florian Plettenberg. „Oliver Glasner will ihn und die Gespräche laufen“, schrieb Plettenberg auf X. Pino, der für Villarreal in 175 Pflichtspielen 45 Mal getroffen hat, erhält die Nummer zehn und könnte schon am Sonntag im Ligaspiel bei Aston Villa debütieren. Für Spanien hat er es in 15 Länderspielen auch auf drei Tore gebracht.