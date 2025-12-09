Bleibt Ihnen genug Netto vom Brutto?

Vorteilswelt
09.12.2025 12:00
Für viele Menschen ist der Blick in die Brieftasche am Ende des Monats eher ernüchternd.
Für viele Menschen ist der Blick in die Brieftasche am Ende des Monats eher ernüchternd.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Steigende Preise, hohe Mieten und mehr Fixkosten machen den Menschen in Österreich zu schaffen. Für viele stellt sich daher die Frage, wie viel vom eigenen Bruttolohn am Ende des Monats wirklich übrig bleibt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Nettolohn, der Ihnen bleibt?

0 Kommentare

Für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Verhältnis zwischen Brutto- und Nettogehalt ein zentrales Thema. Steuern, Sozialabgaben und laufende Kosten wie Miete und Lebensmittel bestimmen, wie viel vom Einkommen im Endeffekt übrig bleibt. Während manche ihren Lebensstandard halten können, geraten andere aufgrund der Inflation zunehmend unter Druck. Besonders Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind betroffen.

Kommen Sie mit Ihrem aktuellen Einkommen gut über die Runden? Wo merken Sie die größten finanziellen Belastungen im Alltag? Wo sparen Sie aktuell? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit mehr vom Gehalt übrig bleibt? Schreiben Sie Ihre Meinung gern in die Kommentare!

