China dominiert Lieferketten für grüne Technologie

Für Schwellenländer bieten die Investitionen die Möglichkeit, ihre Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern. Ein weiterer Anreiz sei, „diese technologische Revolution nicht verpassen zu wollen“, erklärte Wang. „China ist weltweit führend bei den Technologien und der Innovation. Wenn man nicht schnell in die Lieferkette einsteigt, besteht die Gefahr, dass man Innovationsmöglichkeiten verpasst.“