Milliarden-Investments

China dominiert Lieferketten für grüne Technologie

Digital
09.12.2025 07:43
China hat einen Angebotsüberschuss bei grünen Technologien – und ist deshalb auf Abnehmer im ...
China hat einen Angebotsüberschuss bei grünen Technologien – und ist deshalb auf Abnehmer im Ausland angewiesen.(Bild: AFP/STR)

Chinesische Unternehmen haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr rund 80 Milliarden Dollar (68,7 Milliarden Euro) in grüne Technologien im Ausland investiert. Damit stiegen die gesamten Direktinvestitionen Chinas in diesem Sektor seit Anfang 2023 auf mehr als 180 Milliarden Dollar.

Wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der australischen Forschungsgruppe Climate Energy Finance (CEF) hervorgeht, dominieren chinesische Firmen die Lieferketten für saubere Technologien – von der Verarbeitung kritischer Mineralien über Solarmodule bis hin zu Batterien.

„China hat einen Angebotsüberschuss bei grünen Technologien wie Solarmodulen und Batterien, der auf ein strukturelles Missverhältnis von Angebot und Nachfrage zurückzuführen ist“, sagte Studienautorin Caroline Wang. „Deshalb braucht das Land ausländische Märkte, um seine Produkte aufzunehmen.“

Zudem hätten viele Länder ihre Zusammenarbeit mit China im Bereich sauberer Technologien vertieft, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle verhängt hatte. Diese Politik habe Peking dazu veranlasst, neue Absatzmärkte zu erschließen.

Lesen Sie auch:
Eine Photovoltaik-Anlage in Lingwu in der nordchinesischen Region Ningxia
Solar- und Windkraft
China übernimmt Führung bei globaler Energiewende
09.11.2025

Südostasien Hauptziel für chinesische Investitionen
Südostasien blieb der Studie zufolge das Hauptziel für chinesische Investitionen, auch wenn dort wegen der US-Zölle weniger in die Solarfertigung investiert wurde. Stattdessen flossen mehr Mittel in erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Batterien. Die am schnellsten wachsenden Investitionsziele waren der Nahe Osten und Nordafrika.

Chinesische Firmen bevorzugten zunehmend Großprojekte, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt abdecken. Zu den größten neuen Vorhaben gehören ein grünes Wasserstoffprojekt des Solarunternehmens Longi in Nigeria im Wert von mehr als acht Milliarden Dollar und eine Batteriefabrik, die CATL für sechs Milliarden Dollar in Indonesien baut.

Für Schwellenländer bieten die Investitionen die Möglichkeit, ihre Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern. Ein weiterer Anreiz sei, „diese technologische Revolution nicht verpassen zu wollen“, erklärte Wang. „China ist weltweit führend bei den Technologien und der Innovation. Wenn man nicht schnell in die Lieferkette einsteigt, besteht die Gefahr, dass man Innovationsmöglichkeiten verpasst.“

Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
141.086 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
125.561 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
104.038 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
