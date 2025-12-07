Darum will Bezirk Neubau eine Kirche kaufen

Zum Areal gehört auch ein großer Park. Auf den hat nun Neubaus grüner Bezirksvorsteher Markus Reiter ein Auge geworfen. Die Grünen wollen kommende Woche einen Antrag in der Bezirksvertretungssitzung einbringen, dass Wien mit den Lazaristen in Verhandlungen tritt, um Interesse am Klostergarten in der Kaiserstraße 5-7 zu bekunden.