Darum will Bezirk Neubau eine Kirche kaufen

Steirerin (80) von Pfleger betäubt und ausgeraubt
Täter verurteilt
Es ist eine seltene Chance im dicht verbauten Neubau in Wien: Die Lazaristenkirche sucht einen neuen Besitzer. Der Orden zieht sich aus Österreich zurück. Warum die Grünen einen Kauf in Erwägung ziehen.
Zum Areal gehört auch ein großer Park. Auf den hat nun Neubaus grüner Bezirksvorsteher Markus Reiter ein Auge geworfen. Die Grünen wollen kommende Woche einen Antrag in der Bezirksvertretungssitzung einbringen, dass Wien mit den Lazaristen in Verhandlungen tritt, um Interesse am Klostergarten in der Kaiserstraße 5-7 zu bekunden.
