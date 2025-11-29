Hohenberger: „Ein Diktator passt nicht zum Team“

Völlig überraschend hat sich der VSV am Freitag von Ex-Coach Tray Tuomie getrennt, hüllte sich danach über die Gründe in Schweigen, ließ die Öffentlichkeit im Ungewissen. Sportlich gab‘s nach vier Siegen aus den letzten sechs Spielen unter Tuomie wenig Gründe – ein interner Disput zwischen Ex-Coach und Sportchef Herbert Hohenberger soll der Auslöser gewesen sein. Mit der „Krone“ spricht Hohenberger jetzt aber über das Aus von Tuomie, die Trainersuche, wie es mit Legionär Arturs Kulda und der Personalie Alex Rauchenwald weitergeht – und warum er sich auf Bier und Würstl beim Derby am Sonntag freut. . .
Bei der 4:5-Niederlage in der Overtime am Freitag gegen Linz stand Marco Pewal, unterstützt von Sportchef Herbert Hohenberger, an der Bande. Im Training am Samstag fehlte Pewal aus privaten Gründen, leitete „Herbie“ alleine die Einheit. Danach stand er der „Krone“ Rede und Antwort:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.