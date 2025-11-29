Hohenberger: „Ein Diktator passt nicht zum Team“

Völlig überraschend hat sich der VSV am Freitag von Ex-Coach Tray Tuomie getrennt, hüllte sich danach über die Gründe in Schweigen, ließ die Öffentlichkeit im Ungewissen. Sportlich gab‘s nach vier Siegen aus den letzten sechs Spielen unter Tuomie wenig Gründe – ein interner Disput zwischen Ex-Coach und Sportchef Herbert Hohenberger soll der Auslöser gewesen sein. Mit der „Krone“ spricht Hohenberger jetzt aber über das Aus von Tuomie, die Trainersuche, wie es mit Legionär Arturs Kulda und der Personalie Alex Rauchenwald weitergeht – und warum er sich auf Bier und Würstl beim Derby am Sonntag freut. . .