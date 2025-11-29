Vorteilswelt
VSV-Boss im Interview

Hohenberger: „Ein Diktator passt nicht zum Team“

Kärnten
29.11.2025 16:03
Auch im Derby gegen den KAC am Sonntag wird Hohenberger unterstützend für Interimscoach Marco ...
Auch im Derby gegen den KAC am Sonntag wird Hohenberger unterstützend für Interimscoach Marco Pewal an der Bande stehen.(Bild: Bernd Stefan)

Völlig überraschend hat sich der VSV am Freitag von Ex-Coach Tray Tuomie getrennt, hüllte sich danach über die Gründe in Schweigen, ließ die Öffentlichkeit im Ungewissen. Sportlich gab‘s nach vier Siegen aus den letzten sechs Spielen unter Tuomie wenig Gründe – ein interner Disput zwischen Ex-Coach und Sportchef Herbert Hohenberger soll der Auslöser gewesen sein. Mit der „Krone“ spricht Hohenberger jetzt aber über das Aus von Tuomie, die Trainersuche, wie es mit Legionär Arturs Kulda und der Personalie Alex Rauchenwald weitergeht – und warum er sich auf Bier und Würstl beim Derby am Sonntag freut. . .

0 Kommentare

Bei der 4:5-Niederlage in der Overtime am Freitag gegen Linz stand Marco Pewal, unterstützt von Sportchef Herbert Hohenberger, an der Bande. Im Training am Samstag fehlte Pewal aus privaten Gründen, leitete „Herbie“ alleine die Einheit. Danach stand er der „Krone“ Rede und Antwort:

