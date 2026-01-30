Infrastruktur-Offensive für neue Unternehmen

Vernetzung, Verlässlichkeit und Lebensqualität

Allein im Osten der Stadt sind 68 Hektar verfügbar. „Wir liegen da mit der Koralmbahn mitten auf der neuen Südachse. Internationale Unternehmen suchen heute mehr als nur einen Standort. Sie suchen Vernetzung, Verlässlichkeit und Lebensqualität und genau das bietet Klagenfurt“, sagt Wirtschaftskoordinator Andreas Fritz.