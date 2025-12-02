Feuerwehr setzt auf Kalender mit Herz und Kindern

Verantwortung übernehmen und Herausforderungen meistern

Er selbst ist „in die Feuerwehr“ hineingewachsen und freut sich über jeden neuen Burschen und jedes neue Mädel in der Gruppe. Horwath: „Feuerwehr bedeutet, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, füreinander da zu sein, Herausforderungen zu meistern und Teil einer starken, verlässlichen Gemeinschaft zu werden.“ Wer Interesse hat, kann jederzeit in der Alltag bei der Einsatzorganisation hineinschnuppern.