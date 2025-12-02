Feuerwehr setzt auf Kalender mit Herz und Kindern

Einen ganz besonderen Jahreskalender hat die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal heuer gestaltet. Mit dabei sind nicht nur die Kameraden, sondern auch ihr eigener Nachwuchs durfte vor die Linse. Jeder Euro fließt direkt in Geräte, die im Ernstfall Leben retten.
Bei allen Kameradinnen und Kameraden und in der Trafik Prutsch in St. Kanzian gibt es ihn ab sofort zu kaufen: den beliebten Jahreskalender der Freiwilligen Feuerwehr Stein in Jauntal. Dieser ist mittlerweile Tradition und zeigt nicht nur die fleißigen Feuerwehrkräfte, sondern in diesem Jahr auch einige ihrer Kinder.
„Sie waren mit sichtbarer Freude beim Shooting dabei und bereichern den Kalender mit ihrer natürlichen Begeisterung“, erklärt Kommandant Johann Horwath jun.
Verantwortung übernehmen und Herausforderungen meistern
Er selbst ist „in die Feuerwehr“ hineingewachsen und freut sich über jeden neuen Burschen und jedes neue Mädel in der Gruppe. Horwath: „Feuerwehr bedeutet, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, füreinander da zu sein, Herausforderungen zu meistern und Teil einer starken, verlässlichen Gemeinschaft zu werden.“ Wer Interesse hat, kann jederzeit in der Alltag bei der Einsatzorganisation hineinschnuppern.
Der Erlös des Kalenders, der selbstverständlich auch dank vieler Sponsoren aus der Region entstanden ist, fließt zu 100 Prozent in die Feuerwehr. Ganz nach dem Motto: „Viele kleine Beiträge ergeben eine starke Ausrüstung.“
