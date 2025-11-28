Dispute continues!
Goldenstein nuns don’t give a damn about “gagging contract”
Peace at last in Goldenstein? No! The three fierce nuns remain combative and will not sign the agreement with their ecclesiastical authorities. This was supposed to ensure that the nuns could remain in their former convent. Rita, Bernadette and Regina have revealed to the "Krone" why they are continuing to fight.
Together with their lawyer and close confidants, the Goldenstein sisters scrutinized the eight-page document on Friday. They quickly agreed: "We will definitely not accept this agreement," Rita, Bernadette and Regina remain steadfast. The fronts thus remain hardened - the three elderly ladies continue to confront their spiritual superior, Provost Markus Grasl.
