New findings
Habsburg treasure: Sisi’s jewelry included!
There are always new surprises surrounding the Habsburg treasure. Now the legendary Empress Elisabeth also comes into play. Viennese jewelers Christoph, Florian and Wolfgang Köchert discovered that four pieces of jewelry from the resurfaced treasure belonged to Empress Elisabeth.
"Chicken egg-sized emeralds" and vine leaves made of diamonds. During the "Krone" interview with Christoph, Wolfgang and Florian Köchert, the jewels from the rediscovered Habsburg treasure are given a very personal history. They are an essential piece of the puzzle in this spectacular thriller. And: the Köchert jewelers have all the information about the individual jewels in the treasure.
