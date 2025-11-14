Rangnick-Ansage: „Kommt zwei Minuten vor Anpfiff“

Teamchef Ralf Rangnick würde es logischerweise bevorzugen, schon auf der Mittelmeerinsel alles unter Dach und Fach zu bringen. „Aber das ist alles kein Wunschkonzert. Entscheidend ist das, was wir beeinflussen können, und das ist unser Spiel und unsere Leistung“, sagte der Deutsche vor dem Abschlusstraining am Freitag in Paphos und betonte: „Wir haben alles selbst in der Hand. Wenn uns jemand vor Beginn der Quali diese Ausgangsposition gesagt hätte, hätten wir sie wahrscheinlich akzeptiert.“