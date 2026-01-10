Alko-Lenker (20) liefert sich irre Verfolgungsjagd

„Auf der Kärntner Straße und B100 in Richtung Osten führte der Mann zahlreiche schwere Verkehrsübertretungen durch“, gibt die Polizei bekannt. Mehrere Anhalteversuche blieben erfolglos. Erst nach mehreren Kilometern konnte der 20-jährige Einheimische dank Unterstützung anderer Polizeistreifen gestoppt werden. „Bei seinem Versuch, eine am Ende eines Schotterweges errichtete Straßensperre zu umfahren, kam sein Wagen im Straßengraben zum Stillstand“, heißt es weiter.