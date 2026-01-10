Vorteilswelt
Gegen Einbahn gefahren

Alko-Lenker (20) liefert sich irre Verfolgungsjagd

Kärnten
10.01.2026 11:21
(Bild: P. Huber)

Wilde Szenen spielten sich in Lienz ab. Ein junger Lenker wurde von der Polizei aufgefordert, anzuhalten. Dem kam er nicht nach und raste den Beamten mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Ein schwerbeschädigtes Auto, eine Festnahme und ein positiver Alko-Test waren die Folgen! 

Weil ein Fahrzeuglenker in Lienz gegen die Einbahn fuhr, wurde eine Polizeistreife auf das Auto aufmerksam. Die Beamten versuchten, den Lenker anzuhalten, doch der ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht.

„Auf der Kärntner Straße und B100 in Richtung Osten führte der Mann zahlreiche schwere Verkehrsübertretungen durch“, gibt die Polizei bekannt.  Mehrere Anhalteversuche blieben erfolglos. Erst nach mehreren Kilometern konnte der 20-jährige Einheimische dank Unterstützung anderer Polizeistreifen gestoppt werden. „Bei seinem Versuch, eine am Ende eines Schotterweges errichtete Straßensperre zu umfahren, kam sein Wagen im Straßengraben zum Stillstand“, heißt es weiter.

Festnahme! 
Im schwerbeschädigten Wagen befanden sich noch zwei junge Männer (22). Der 20-Jährige zeigte sich auch am Ende noch unkooperativ und wollte das Auto nicht verlassen. Daraufhin war eine Festnahme unumgänglich. Seinen Probeführerschein hatte er nicht lange – denn der wurde ihm abgenommen, ein Alko-Test verlief positiv. 

Kärnten

Mehr Kärnten
Gegen Einbahn gefahren
Alko-Lenker (20) liefert sich irre Verfolgungsjagd
Flammentragödie
59-Jähriger kam bei Wohnungsbrand ums Leben
Suche nach Ursache
Ferienhaus und Stall in Flammen: Großeinsatz
Bis zu 35 Zentimeter
Schnee in Kärnten: Hier war Frau Holle fleißig!
Krone Plus Logo
Comeback am Wörthersee
Veldener Szenewirt überrascht nach „Auszeit“
