Noch nie gab es mehr Ortschefs unter 40 Jahren

Frischer Wind in der Kommunalpolitik

Pressl betonte die Bedeutung junger Führungsspitzen in den Gemeinden: „Die Jungbürgermeisterinnen und Jungbürgermeister stehen für frischen Wind in der Kommunalpolitik. Sie sind engagiert, innovativ und nah an den Menschen. Sie zeigen, dass Zukunft in den Gemeinden gemacht wird und dass Verantwortung übernehmen in jedem Alter Freude und Sinn stiften kann.“